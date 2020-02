Traian Basescu, reclamat la CNCD pentru declaratii anti-maghiare

Ziare.

"Politicienii romani si o serie de personalitati publice practica un adevarat sport in a se exprima intr-un mod scandalos cu privire la comunitatea maghiara din Transilvania. Recent, Traian Basescu a spus ca romanii care locuiesc in judetele din HarCov (Harghita si Covasna - n.red.) - fiindca se fereste de cuvantul Secuime - a spus ca au fost expusi in mod constant la acte de xenofobie si a aratat ca maghiarii si secuii din Transilvania nu pot convietui cu alte comunitati etnice.In acest sens, Traian Basescu, fostul sef al statului roman, actual membru al Parlamentului European, a fost reclamat la Consiliul National Antidiscriminare", a spus Brassai.Liderul organizatiei MINTA, care este si presedintele PPMT Targu Mures, a sesizat CNCD fiindca este inacceptabil ca politicienii sa puna astfel de etichete pe intreaga comunitate, stigmatizandu-i pe toti membrii acesteia."Trebuie sa luam masuri de fiecare data cand experimentam aceste aspecte si, prin toate mijloacele care le avem la dispozitie, sa impiedicam politicienii romani sa creeze tensiuni intre majoritate si minoritate, stigmatizand comunitatea noastra", a afirmat Brassai Hunor.