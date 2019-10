Reactia lui Pochettino dupa ce finalista Champions League a fost umilita de Bayern

Ziare.

Tehnicianul spune ca nici nu a discutat cu elevii sai dupa partida pentru ca nu si-a dorit sa tensioneze si mai mult atmosfera."Este dificil de vorbit acum. Nu le-am spus nimic dupa meci. Trebuie sa ramanem uniti, insa va imaginati ca nu putem discuta acum. Este o situatie in care trebuie sa ramanem calmi. Vom discuta maine.Nu este un sentiment placut, evident ca suntem foarte dezamagiti. Insa intr-un astfel de moment trebuie sa ramanem calmi si sa nu facem greseli dupa un rezultat ca acesta. Va fi un sezon foarte dificil", a spus Pochettino, intr-o conferinta de presa.Tottenham a fost invinsa e Bayern cu un icredibil 7-2 in grupele Champions League Este cea mai drastica infrangere suferita de londonezi pe teren propriu in intreaga istorie de 137 de ani a clubului.M.D.