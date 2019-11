Arsene Wenger si-a gasit echipa

Ziare.

Bayern cauta in prezent un nou antrenor dupa plecarea lui Niko Kovac, care a fost demis duminica, in urma esecului usturator suferit de elevii sai in fata formatiei Eintracht Frankfurt (scor 1-5).Desi presedintele lui Bayern, Uli Hoeness, declarase marti ca responsabilii clubului sau nu vor lua o decizie pripita in privinta noului antrenor, avansand un termen de trei saptamani pentru rezolvarea problemei bancii tehnice, se pare ca lucrurile avanseaza rapid.Germanul Thomas Tuchel, antrenorul lui Paris Saint-Germain, a refuzat o prima abordare din partea oficialilor lui Bayern, la fel ca si compatriotul sau Ralf Rangnick, care a decis sa ramana director pentru fotbal la compania Red Bull, conform Bild.Publicatia germana scrie ca Arsene Wenger ar putea semna un contract valabil pana la sfarsitul sezonului, ceea ce ar permite clubului din Munchen sa caute apoi un antrenor pe termen lung, precum olandezul Erik ten Hag, de la Ajax Amsterdam