Bayern a semnat cu inlocuitorul portarului Manuel Neuer - oficial

Portarul echipei Schalke 04, Alexander Nubel, a semnat deja un contract pe 5 ani cu cei de la Bayern, dupa cum anunta clubul bavarez pe pagina sa oficiala de Twitter Nubel va ramane la clubul in alb si albastru insa pana la finalul sezonului, cand ii expira contractul cu Schalke.La 23 de ani, Nubel si-a inceput cariera la Paderborn in Germania, inainte de a veni la Schalke in 2015. El are 17 selectii la nationala de tineret Under 21 a Germaniei, fiind si adversarul Romaniei in semifinalele EURO 2019 de tineret, din vara trecuta.Nemtii au castigat atunci cu scorul de 4-2.Avand in vedere ca Neuer mai are contract cu Bayern pana in 2021 si este oricum in mare forma, Nubel ar mai putea fi tinut un an la Schalke.Tot de la aceeasi grupare din bazinul Ruhr a venit si Neuer de la Bayern, in 2011, fiind pe atunci cel mai scump portar al lumii.D.A.