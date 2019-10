Bayern, esec surprinzator pe teren propriu in Bundesliga, dupa demonstratia de fotbal cu Tottenham

Ziare.

com

Bavarezii au fost insa invinsi sambata de catre Hoffenheim, scor 2-1, eroul partidei fiind armeanul Adamyan, marcator al ambelor goluri ale oaspetilor, in minutele 54 si 79.Lewandowski egalase la unu pentru Bayern in minutul 73, insa gazdele au parut mult prea obosite si fara idei dupa demonstratia de fotbal facuta in Anglia.Bayern ramane totusi lidera si dupa acest esec, avand 14 puncte, la egalitate insa cu RB Leipzig, SC Freiburg si Leverkusen.Borussia Dortmund are 12 puncte si este pe locul 7, dupa ce sambata a remizat in deplasare la Freiburg, scor 2-2.Hoffenheim a mai invins-o pe Bayern si in 2017, tot in Bundesliga , scor 2-0. Oaspetii in alb si albastru veneau pe Allianz Arena dupa o serie de 4 meciuri la rand fara victorie, in timp ce Bayern avea 4 victorii la rand.TSG e abia a 11-a in Bundesliga, cu 8 puncte acumulate pana acum.