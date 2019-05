Bayern Munchen a reusit eventul in Germania

Ziare.

O finala de Cupa decisa de polonezul Robert Lewandowski, un jucator care a intrat demult in istoria clubului bavarez cu cifrele sale. Acesta a deschis scorul in minutul 29, cu o lovitura plasata de cap.A fost singurul gol al primei reprize, ultimele doua venind pe final de partida, prin Coman in minutul 78 si prin acelasi Lewandowski in minutul 85.Un nou trofeu asadar pentru Bayern in acest sezon, bavarezii incununandu-se saptamana trecuta campionii Germaniei pentru a saptea oara consecutiv. Trupa lui Nico Kovac nu mai castigase Cupa din 2016.Ramane de vazut daca antrenorul croat va si ramane la clubul german, avand in vedere ca in ultima perioada au tot aparut zvonuri in legatura cu demiterea lui Kovac si aducerea unui antrenor mai cu renume, precum Jose Mourinho sau Max Allegri.Este al 19-lea trofeu de Cupa a Germaniei cucerit de Bayern, care sambata trecuta a bifat al 29-lea titlu de campioana, avand 7 consecutive!Lewandowski a devenit golgheterul Cupei Germaniei cu 7 reusite, el reusind performanta de a deveni primul fotbalist din istoria Bundesligii care termina ca golgheter in 3 sezoane la rand.Pentru Nico Kovac este a doua Cupa consecutiva, dupa cea reusita anul trecut cu Frankfurt, chiar intr-o finala cu actuala sa echipa, Bayern.Caseta tehnica a partidei:Antrenor: Ralf Rangnick.Antrenor: Niko Kovac.