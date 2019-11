Bayern Munchen a spulberat-o pe Borussia Dortmund in derbiul Germaniei (Video)

Ziare.

Chiar daca nu are un antrenor principal "plin" pe banca, fiind momentan doar un interimar, e vorba de fostul jucator Hans-Dieter Flick, Bayern nu a acuzat acest lucru si a castigat al doilea joc consecutiv cu Flick pe banca dupa succesul din Champions League cu Olympiakos A fost 4-0 cu Borussia, dupa un meci in care din nou Lewandowski a iesit la rampa si a stralucit, acesta fiind cel mai in forma jucator al Europei la aceasta ora, cu 16 goluri marcate in campionat Polonezul a marcat de doua ori in minutele 17 si 76, Gnabry a facut 2-0 in minutul 47, imediat dupa pauza, iar ultima reusita a venit dupa un autogol, semnat de Hummels, in minutul 80.Bayern isi mai revine putin si mai respira putin aer curat in Bundesliga , urcand acum pe locul 3, cu 21 de puncte, la doar o lungime in spatele liderului Gladbach. Inainte de partida, bavarezii erau abia pe 6 in Bundesliga.Dortmund ramane pe 5 cu 19 puncte la activ. Este a sasea victorie la rand in marele derbi pentru Bayern cu rivala in galben si negru.Cele 4 goluri de mai sus le puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link