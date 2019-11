Bayern Munchen l-a demis pe antrenorul Nico Kovac - oficial

Ziare.

Clubul a anuntat acest lucru in presa printr-un amplu comunicat in care se anunta faptul ca antrenorul croat de 48 de ani a fost demis."Niko Kovac nu mai este antrenorul lui Bayern Munchen. Asta au decis, in aceasta duminica, de comun acord, Uli Hoeness, presedintele FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, CEO-ul lui Bayern, si Hasan Salihamidzic, directorul sportiv al lui Bayen", au scris bavarezii.Trebuie mentionat ca Nico Kovac mai avea contract cu campioana Germaniei pana in 2021.Pana la o decizie despre viitorul antrenor, pe banca echipei va sta secundul Hans Flick, care va pregati formatia pentru meciurile din saptamana care vine, cu Olympiakos din Champions League , dar si marele derbi cu Borussia Dortmund.Dar presa germana a si anuntat primii doi mari favoriti pentru acest post, e vorba de Jose Mourinho si Laurent Blanc, dupa cum a scris deja ziarul german Bild.Sambata, Bayern a incasat cea mai dura infrangere din ultimii 10 ani, 1-5 in deplasarea de la Frankfurt, fosta echipa a lui Kovac:Campioana en titre din Germania are cel mai slab inceput de sezon din ultimii 11 ani.In clasament, bavarezii sunt pe locul 4, cu 18 puncte, la 4 puncte distanta de lidera Gladbach.D.A.