Bayern Munchen vrea sa faca din nou afaceri cu Real. Il doreste imprumut un sezon pe Bale - presa

Bavarezii il doresc in aceasta vara pe Gareth Bale, galezul care de cand a revenit la echipa de pe Santiago Bernabeu Zinedine Zidane se afla pe lista neagra a plecarilor.Echipa din Germania il vrea insa pe galez un an imprumut pe Allianz Arena, perioada in care au anuntat ca ii pot suporta salariul imens pe care acesta il are la Madrid, 18 milioane stagional!Bale mai are contract cu Real pana in 2022, iar antrenorul germanilor Nico Kovac il vede ca pe o solutie perfecta de extrema, dupa plecarile titanilor Robben si Ribery, scriu cei de la The Sun, cotidian britanic Bayern a mai facut afaceri cu Real de curand, cand l-a imprumutat in Germania si pe James Rodrigurez, decarul columbian, 2 sezoane, pentru suma de 20 de milioane de euro, cu drept de transfer pentru 55 de milioane.Rodriguez insa nu a mai vrut sa ramana in Germania in aceasta vara, iar jucatorul se va intoarce la Real dupa Copa America.Real l-a cumparat pe Bale in 2013 cu 105 milioane euro, de la clubul englez Tottenham.D.A.