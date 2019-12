Infrangere dramatica pentru Bayern Munchen

Ziare.

Bayern, castigatoarea ultimelor sapte editii ale campionatului, a controlat autoritar prima repriza si a deschis scorul in debutul actului secund, in minutul 49, prin Ivan Perisic. Ramy Bensebaini a egalat in minutul 60 si tot el a adus victoria gazdelor in minutul 90+2, transformand un penalty provocat de Javi Martinez, care a vazut al doilea cartonas galben la acea faza.Gladbach se mentine lider, cu 31 de puncte, sapte mai multe decat are Bayern, ce ocupa doar locul 6 dupa ce a suferit a doua infrangere consecutiva. Daca meciul dintre aceste echipe s-ar fi terminat la egalitate, lider ar fi fost RB Leipzig, ce are 30 de puncte dupa victoria de sambata, 3-1 acasa cu Hoffenheim.Pe locurile urmatoare sunt Borussia Dortmund, 26 de puncte, Schalke, 25 de puncte (13 jocuri), Freiburg, 25 de puncte.sambataBorussia Monchengladbach - Bayern Munchen 2-1Au marcat: Bensebaini (60, 90+1 - penalty), respectiv Perisic (49)Cartonas rosu: Javi Martinez (Bayern, 90+1)Augsburg - Mainz 2-1Au marcat: Richer (41), Niederlechner (65 - penalty), respectiv Oztunali (15)Borussia Dortmund - Fortuna Dusseldorf 5-0Au marcat: Reus (42, 69), Hazard (58), Sancho (63, 74)Freiburg - Wolfsburg 1-0A marcat: Schmid (85)RB Leipzig - Hoffenheim 3-1Au marcat: Werner (11, 52 - penalty), Sabitzer (83), respectiv Bicakcic (89)vineriEintracht Frankfurt - Hertha Berlin 2-2Au marcat: Hinteregger (65), Rode (86), respectiv Lukebakio (30), Grujic (63)Sambata mai are loc meciul Bayer Leverkusen - Schalke, iar duminica sunt programate intalnirile Union Berlin - FC Koln si Werder Bremen - Paderborn.Mainz, la care Alexandru Maxim nu a jucat sambata, este pe locul 13, cu 15 puncte.