Robert Lewandowski va dona un milion de euro pentru lupta contra coronavirusului

Golgheterul Bundesligii va directiona banii spre fondul creat de colegii sai de la Bayern, ''We kick Corona'' (Lovim coronavirusul), pentru a-i ajuta pe cei afectati de virus.''Toti suntem constienti de situatia dificila cu care ne confruntam. Toti jucam in aceeasi echipa. Trebuie sa fim puternici in fata acestei provocari si sa fim uniti. Daca putem ajuta pe cineva, sa o facem. Am decis sa donam un milion de euro pentru combaterea coronavirusului'', a afirmat Lewandowski pe Instagram.Leon Goretzka si Joshua Kimmich, si ei de la Bayern, au donat un milion de euro in acest fond, dupa ce alti internationali german, printre care portarul Manuel Neuer, au donat 2,5 milioane euro in urma cu cateva zile.