Suporterii lui Bayern au creat haos in deplasarea de la Hoffenheim. Partida a fost intrerupta de doua ori, iar la final jucatorii au refuzat sa mai joace fotbal (Video)

Referee suspends Bayern's game against Hoffenheim due to the banners held by the away fans 😬😬🤦‍♂️#Bundesliga #Bayern pic.twitter.com/MsIQAwGiH9 - WESCREAMFOOTBALL (@WSCREAMFOOTBALL) February 29, 2020

Ziare.

com

De doua ori a fost intrerupta partida dintre TSG si Bayern, scor final 0-6, din cauza ultrasilor oaspeti veniti in numar foarte mare in aceasta deplasare.Prima data, jocul a fost oprit de arbitru in minutul 67, timp de 3-4 minute, din cauza unui banner cu un mesaj jignitor la adresa patronului gazdelor, Dietmar Hopp: "Nimic nu s-a schimbat. Federatia si-a incalcat cuvantul dat. Hopp ramane un fiu de tarfa". Zece minute mai tarziu, fanii lui Bayern nu s-au lasat pagubasi si au afisat alt banner la fel de injurios.Nu este pentru prima data cand suporteri din Germania se razboiesc cu Hopp, un patron original din Germania. S-a mai intamplat asta si cu suporterii lui Dortmund, dar si cu cei de la Gladbach.Dupa a doua intrerupere, jucatorii, antrenorul dar si oficiali ai lui Bayern (printre care si fostul mare portar Oli Kahn) s-au dus catre sectorul galeriei lor pentru a-i calma pe fani.Arbitrul a fost neinduplecat si a trimis jucatorii de doua ori la vestiare, dupa afisarea bannerelor.Dupa a doua revenire de la vestiare, jucatorii celor doua formatii au refuzat sa mai joace fotbal si au plimbat mingea intre ei in ultimele 13 minute, in asteptarea fluierului final.O premiera reala in Bundesliga, chiar daca meciul a fost dus pana la urma la bun sfarsit. Daca ar mai fi existat si a treia intrerupere a partidei, Bayern ar fi putut pierde acest joc la masa verde.Bayern a sarbatorit astfel intr-un mod fara indoiala special sarbatorirea a 120 de ani de istorie a clubului. Daca ne referim strict la meci, Bayern a facut spectacol si a marcat de 6 ori prin Gnabry, Kimmich, Zirkzee, Coutinho o dubla si Goretzka.Bavarezii sunt lideri in Germania cu 52 de puncte, 4 peste locul 2 ocupat de RB Leipzig.