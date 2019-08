Toate cifrele tranzactiei prin care Coutinho ajunge de la Barcelona la Bayern - presa

Ziare.

com

La 27 de ani, Coutinho, care nu a impresionat mai deloc la Barcelona, va fi imprumutat de clubul catalan in Bundesliga , la Bayern, de 7 ori la rand campioana in Germania in ultima perioada.Anuntul a fost facut vineri, chiar in ziua in care Barca pierdea la debutul noului sezon din La Liga, 0-1 in deplasarea de la Bilbao. Ziarul german Bild a scris duminica despre acest transfer, anuntand toate cifrele reale ale mutarii. Coutinho va merge imprumut un sezon la Bayern, iar pentru acest lucru bavarezii au platit ibericilor 8 milioane de euro.Nemtii au insa si o optiune de cumparare. O optiune pe care daca o aleg sa o foloseasca, trebuie sa achite Barcelonei suma de 120 de milioane de euro. In plus cei de la Bayern ii vor plati integral in acest an salariul pe care brazilianul il avea la Barca, 13 milioane de euro.145 de milioane de euro a platit Barcelona celor de la Liverpool pentru a-l aduce pe Coutinho vara trecuta.Vineri, aceasta informatie a fost confirmata si de Guillermo Amor, directorul de relatii publice de la Barcelona: "Este un acord de principiu cu Bayern, da", a confirmat ibericul.La Barca, Philippe a marcat 13 goluri in 52 de partide in sezonul trecut.D.A.