Transfer important pentru Bayern Munchen

Perisic a fost imprumutat timp de un sezon la Bayern Munchen, iar gruparea bavareza are optiune de cumparare.Jucatorul in varsta de 30 de ani s-a transferat la Inter in 2015 si a fost om de baza in cele patru sezoane petrecute la Milano.In ultima stagiune, Perisic a marcat opt goluri in Serie A.El ii va avea concurenti pe post la Bayern Munchen pe Serge Gnabry si Kingsley Coman.Debutul sau s-ar putea produce in meciul cu Hertha Berlin , programat vineri.C.S.