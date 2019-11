Wenger le da peste nas germanilor si spune ca negociaza cu Bayern

Ziare.

com

Reputatul tehnician francez a contrazis informatiile aparute in presa germana sustinand ca nu s-a autopropus la Bayern, ci ca a fost cautat de presedintele clubului bavarez, Karl-Heinz Rummenigge."In primul rand, eu nu am impresar. Eu sunt singurul implicat in aceasta poveste, nimeni nu vorbeste in locul meu. In al doilea rand, ii cunosc pe Beckenbauer, Rummenigge si Hoeness de 40 de ani.Miercuri dupa-masa m-a sunat Rummenigge. Nu am putut raspunde imediat si l-am sunat eu dupa aceea. Era in masina, mergea spre stadion pentru meciul cu Olympiacos. Am discutat 4 sau 5 minute, mi-a spus ca l-au numit pe Flick antrenor interimar si ca acesta se va ocupa de urmatoarele doua meciuri . Apoi m-a intrebat daca as fi interesat pentru ca ei cauta un antrenor. I-am spus ca nu m-am gandit la asta si ca am nevoie de o perioada pentru o analiza.Am hotarat impreuna sa ne auzim saptamana viitoare pentru ca eu sunt in Doha pana sambata", a spus Wenger pentru beIn Sports.Jurnalistii germani au scris recent ca Wenger a fost cel care l-a sunat pe Rummenigge pentru a se autopropune la Bayern si ca oficialul campioanei din Bundesliga l-a refuzat rapid.