Mario Draghi avertizeaza: O tara isi pierde suveranitatea cand gradul de indatorare este prea mare

"O tara isi pierde suveranitatea cand gradul de indatorare este prea mare", intrucat in acel punct "pietele financiare sunt cele care iau decizii", iar orice decizie politica intra "in atentia pietelor, adica a unor persoane care nu voteaza si sunt in afara procesului democratic de control", a declarat Mario Draghi in Parlamentul European."Datoriile tarilor sunt rezultatul deciziilor politice ale guvernelor, iar", a atras atentia presedintele Bancii Centrale Europene."Pentru a obtine deplin avantajele monedei euro, sunt necesare aceleasi componente care au facut euro o realitate in anul 1999", a argumentat Mario Draghi, pledand pentru reforme structurale in zona euro si la nivelul intregii Uniuni Europene."Pe de o parte, sunt necesare reforme la nivel national pentru promovarea unei convergente economice sustenabile. In toate sistemele monetare, potentialul de crestere economica se poate obtine doar prin eforturile continue pentru reforme. Pe de alta parte, Europa poate face diferenta, sustinand si facilitand aceste eforturi pentru reforme. Comunitatea noastra reprezinta unsi trebuie sa profitam de acest lucru", a explicat Mario Draghi."Datorita eforturilor tuturor cetatenilor europeni, zona euro a depasit criza, obtinand rezultate tangibile", respectiv 22 de trimestre consecutive de crestere economica si o rata a somajului la cel mai mic nivel din ultimii zece ani.Dar in ultimele luni au aparut "date despre rezultate sub asteptari" si "persista incertitudini, in principal legate de factori geopolitici, iar amenintarea protectionismului afecteaza sentimentul economic. Euro a fost conceputa pentru a fi o moneda stabila, de incredere si a garantat stabilitatea preturilor timp de doua decenii. Astazi, in cele 19 tari care fac parte din zona euro sunt 20 de milioane de europeni care au locuri de munca in plus fata de acum 20 de ani. De la crearea euro, rata de participare la forta de munca a trecut de la 59% la 67%, cel mai inalt nivel din istorie", a subliniat presedintele BCE.