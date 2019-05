BCE i-a scris lui Dragnea: Autoritatile sa ne consulte cand adopta acte legislative care au legatura cu BNR

Ziare.

Scrisoarea semnata de Yves Mersch, membru al comitetului executiv al BCE, si publicata pe pagina de Internet a institutiei, face referire la faptul ca, in data de 24 aprilie 2019, Parlamentul Romaniei, printr-o procedura de urgenta, a adoptat Legea pentru modificarea si completarea articolului 30 din Legea privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) . Nou act normativ aduce modificari anumitor dispozitii referitoare la rezervele de aur administrate de BNR.Potrivit BCE, in conformitate cu articolul 127 alineatul (4) si cu articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si cu articolul 2 alineatul (1) din Decizia 98/415/CE a Consiliului, autoritatile nationale trebuie sa consulte BCE cu privire la proiectele de reglementare care intra in sfera sa de competenta, inclusiv reglementari privind bancile centrale nationale."BCE ar aprecia daca autoritatile romane ar acorda atentia cuvenita observatiilor de mai sus si isi vor indeplini obligatia de a consulta BCE in viitor, in special in cazul altor activitati legislative referitoare la Legea privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) " se arata in documentul BCE.La data de 24 aprilie, deputatii au adoptat proiectul de lege initiat de parlamentarii social-democrati Liviu Dragnea si Serban Nicolae privind statutul Bancii Nationale a Romaniei, care vizeaza limitarea la 5% a rezervelor de aur ale tarii din strainatate Potrivit proiectului, "Banca Nationala a Romaniei, respectand regulile generale privind lichiditatea si riscul specific activelor externe, stabileste si mentine rezerve internationale, in astfel de conditii incat sa poata determina periodic marimea lor exacta, rezerve alcatuite cumulativ ori selectiv", din mai multe elemente, intre care aur detinut in tezaur in tara.Initiativa stipuleaza ca, "din rezerva constituita, Banca Nationala a Romaniei poate depozita aur in strainatate exclusiv in scopul obtinerii de venituri prin tranzactionare si alte operatiuni specifice"."Depozitele de aur constituite de Banca Nationala a Romaniei in strainatate nu pot depasi 5% din cantitatea totala de aur constituita ca rezerva", mai prevede acest proiect.