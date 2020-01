Becali cere Inaltei Curti sa-l reabiliteze: DNA trebuie neaparat pus putin la pamant, sa lase tara asta sa respire, ca au distrus-o

Becali: Este nebunia procurorilor

Critica DNA la foc automat

"Acum judecatorii rad de ei"

Ziare.

com

Cererea lui Gigi Becali s-a judecat in sedinta secreta, potrivit procedurii in astfel de procese. Totusi, latifundiarul nu a scapat prilejul pentru a face mai multe declaratii pe holurile instantei, cu privire la Justitia din Romania si la procesele sale.Gigi Becali a fost eliberat conditionat din penitenciarul Poarta Alba pe 3 aprilie 2015, dupa ce a executat un 1 an si 10 luni din pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare. El mai are pentru o perioada interdictia de a vota si de a fi ales."Vin la Inalta Curte fara belele, vin cu pace adica, vin pentru albire. (...)Daca nu o ceri, nu o iei niciodata," spune latifundarul la intrare in Inalta Curte.Cererea de reabilitare este judecata de un complet de trei judecatori format din Ionut Matei (presedinte), Alina Ioana Ilie si Florentina Dragomir. Ionut Matei este considerat unul dintre cei mai duri judecatori de la Inalta Curte.Becali a minimalizat prezenta acestuia in complet si a spus ca nu se teme."N-a fost asa rau, a fost intr-un fel si o bucurie, adica Ionut Matei... dar a fost asa, nu mi-a dat mult. Cand iti dadea sapte ani, sapte ...opt... noua, zece ani, mie nu mi-a dat asa mult. Mie mi-a dat doi....," explica acesta.Becali a facut mai multe declaratii pe holurile Inaltei Curti. El spune ca nu mai vrea sa plece in Grecia, pentru ca acum isi simte familia protejata in Romania. El a atacat-o pe fosta sefa a Inaltei Curti si pe procurorii DNA, dar a aparat infiintarea Sectiei Speciale."Cea mai importanta intr-o tara e Justitia. Daca judecatorii sunt liberi si fac dreptate si familia ta e protejata, iubesti tara aia. Daca se desfiinteaza Sectia aia () si daca apoi iar face pe DNA, ca DNA deja era stapanu' tarii, ei faceau, desfaceau, comandau la judecatori...Ca Dumbrava () si Stanciu () mi-au dat puscarie...", spune Becali, citat de postul B1 TV. In timp ce apara Sectia Speciala, el critica DNA si spune ca nu vrea sa intre in politica de teama sa nu se trezeasca iar cu dosare."DNA trebuie neaparat pus putin la pamant, sa stea el frumos, pe burta, si sa lase tara asta sa respire, ca au distrus-o. Au inventat tot felul de acuzatii. Eu sunt Stan Patitu'.Eu am facut puscarie, ca mi s-a furat masina si am dat whisky la hoti si eu in puscarie. Am dat bani sa se joace corect meciul de fotbal si au zis ca e mita, desi nu e nicaieri in lume asa ceva", a mai spus Becali.Latifundiarul a vorbit si despre dosarul in care este acuzat impreuna cu nepotul sau, Vasile Geambazi, pentru spalare de bani, fapte presupus a fi savarsite in perioada 2014-2019."De abia a revenit la normal. Abia acum judecatorii rad de ei, ca fac acuzatii de ras. Mai ales aia a mea ce acuzatii mi-a facut...Aia cu spalare de bani... Daca toti banii sunt dati donatii, zeci de milioane, cum sa-i speli? Ii faci lu' Becali spalare de bani, dar restul care au facut si au banii prin offshore-uri prin Cipru nu le-ai facut", a continuat Becali.