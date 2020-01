Inalta Curte respinge cererea de reabilitare facuta de Gigi Becali

Ziare.

Latifundiarul Gigi Becali a solicitat judecatorilor sa fie reabilitat, dupa ce a fost condamnat definitiv in 3 dosare, a executat pedeapsa si nu a mai primit nicio condamnare in ultimii ani.Latifundiarul a fost eliberat conditionat din penitenciarul Poarta Alba pe 3 aprilie 2015, dupa ce a executat un 1 an si 10 luni din pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare. El mai are pentru o perioada interdictia de a vota si de a fi ales.Cererea de reabilitare a fost solutionata de un complet de trei judecatori format din Ionut Matei (presedinte), Alina Ioana Ilie si Florentina Dragomir. Ionut Matei este considerat unul dintre cei mai duri judecatori de la Inalta Curte.Becali a minimalizat prezenta acestuia in complet si a spus ca nu se teme."N-a fost asa rau, a fost intr-un fel si o bucurie, adica Ionut Matei... dar a fost asa, nu mi-a dat mult. Cand iti dadea sapte ani, sapte ...opt... noua, zece ani, mie nu mi-a dat asa mult. Mie mi-a dat doi.A fost si o bucurie sa il vad. Erau alte momente cand tremurai in fata lui. Acum a fost asa, ca si o bucurie sa il revad...," explica acesta ieri, la ICCJ.