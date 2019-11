Becali cere reabilitarea judecatoreasca: Am facut donatii de 60 de milioane de euro catre biserici si bolnavi

A executat o treime din pedeapsa

"Am facut donatii de 60 de milioane de euro"

Dosar nou la DNA

Ziare.

com

Demersul judiciar a fost inceput gresit, dupa ce avocatii lui Gigi Becali au depus cererea de reabilitare judecatoreasca la Tribunalu Bucuresti pe 16 octombrie, dar instanta a declinat cazul la Inalta Curte, pe 31 octombrie, potrivit portalului instantelor. Gigi Becali a fost eliberat conditionat din penitenciarul Poarta Alba pe 3 aprilie 2015, dupa ce a executat un 1 an si 10 luni din pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare.El executa aceasta condamnare dupa ce instanta contopise toate sentintele definitive date in cazul sau:- 3 ani in cazul "Schimburilor de terenuri cu MApN";- 3 ani in procesul "Valiza";- 3 ani pentru sechestrarea hotilor care i-au furat masina.Latifundiarul isi bazeaza cererea de reabilitare pe articolul 166, litera a) din Codul Penal care prevede explicit termenele in care se poate face aceasta: "4 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depaseste 5 ani".Becali arata ca de la data la care a terminat pedeapsa si pana in prezent nu a suferit o noua condamnare, iar in aceasta perioada a avut asigurata existenta prin munca cinstita, a avut o conduita buna si a achitat in intregime despagubirile civile si cheltuielile judiciare la plata carora a fost obligat.El a depus mai multe documente din care reiese ca a achitat prejudiciile retinute in sarcina sa.", tine sa precizeze Gigi Becali.Latifundiarul arata ca a fondat o clinica medicala si ca sustine cu 17.000 lei/luna Asociatia pentru Sprijinirea Femeii Insarcinate si a Familiei.Inalta Curte urmeaza sa ia in discutie acest caz in momentul in care dosarul vine de la Tribunalul Bucuresti.Luna aceasta, Gigi Becali si nepotul sau, Vasile Geambazi, au fost pusi sub acuzare pentru spalare de bani, fapte presupus a fi savarsite in perioada 2014-2019, au anuntat procurorii DNA.Procurorii DNA au pus sechestru asigurator pe o parte din avere.Finantatorul lui FCSB sustine, insa, ca este nevinovat si ca banii trimisi catre nepotul sau, Vasile Geambazi, au fost sub forma de cadou."Da, tata, da.. ma acuza de spalare de bani. Zic ei ca am spalat bani cu Vasi. Ca el mi-a dat mie 50 de milioane de euro, de la el din cont, si eu i-am dat inapoi, i-am dat 50 de milioane, i-am dat si mai mult.", a rabufnit Becali la Digi Sport."Eu am ajutat oameni bolnavi de cancer. Am salvat oameni. Eu fac donatii, fac cadou. Sunt bani curati.DNA-ul nu mai are ce sa faca, nu mai e coruptie si trebuie sa scoata oameni publici in evidenta ca sa isi justifice existenta", a adaugat acesta.