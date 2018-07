Becali sustine ca CEDO a cerut informatii Ministerului Justitiei privind condamnarea lui in Dosarul MApN

Ziare.

com

"CEDO a cerut Ministerului Justitiei pe puncte, cum adica a fost condamnat Becali pe articolul 13, cand acest articol nu exista la vremea cand a fost facuta fapta. A fost facuta pe o lege retroactiva. Sa dea explicatii Guvernul cum a fost condamnat pe informatii clasificate la care avocatul nu a avut acces. Au spus ca sunt informatii clasificate. In octombrie am facut schimbul si in noiembrie s-a modificat Codul Penal. Nici nu exista fapta mea", a declarat Gigi Becali, la Antena3. Gigi Becali a fost condamnat definitiv in anul 2013 , de instanta suprema, la trei ani de inchisoare cu executare in dosarul schimbului de terenuri cu MApN, iar fostul ministru Victor Babiuc si fostul sef al Statului Major General Dumitru Cioflina au primit cate doi ani de inchisoare, tot cu executare. In prima instanta, acesta a fost achitat.La acel moment, Gigi Becali a precizat ca isi va cauta dreptatea la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) "O sa dureze vreo patru-cinci luni pana castig o sentinta CEDO si dupa care sa se faca revizie in Romania, pentru ca asta e o anomalie - cum adica sa fii achitat de cinci judecatori si sa fii condamnat de trei judecatori? (...) Nu m-am asteptat la aceasta decizie. Nu credeam ca se poate asa.Cum sa condamni un om, sa-ti bati joc de o familie, sa distrugi o familie in halul asta pentru ca ai facut, vezi Doamne, un schimb de terenuri acum 16 ani?", a spus Becali cand a primit decizia de condamnare.