Gigi Becali, acuzat oficial de DNA pentru spalare de bani. Cine este evaluatorul care a umflat despagubirile ANRP

DNA: Au ascuns sumele ilicite

Cum s-a supraevaluat terenul

Cronologia

Potrivit unui comunicat de presa transmis marti de DNA, anterior, in aceeasi cauza, s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de un evaluator desemnat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), pentru abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, cu consecinte deosebit de grave.Potrivit raportului de control al Guvernului realizat la ANRP, in acest caz, expertul evaluator este Emil Nutiu. Acesta este implicat in mai mute dosare penale privind despagubirile date de ANRP."Evaluatorul desemnat de ANRP ar fi intocmit un raport de evaluare cu incalcarea legii 247/2005, prin care un teren de 21,75 ha situat in apropiere de municipiului Bucuresti, care facea obiectul unui dosar de despagubire la ANRP, ar fi fost supraevaluat cu suma de 184.819.120 lei, suma reprezentand un folos necuvenit in beneficiul celor doi oameni de afaceri," explica DNA.Anchetatorii sustin ca Becali si Geambazi ar fi stiut ca despagubirea a fost stabilita in urma supraevaluarii frauduloase si ar fi disimulat proprietatea si dreptul de dispozitie asupra despagubirii."De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate si reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operatiuni bancare, in perioada 2014-2019, in scopul separarii si ascunderii sumei de originea ilicita.Acestia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasa pentru capitalizarea unor societati comerciale si ar fi dobandit o parte importanta a sumei prin retrageri de numerar," acuza DNA.Potrivit raportului realizat de Corpul de Control al premierului la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, drepturile litigioase pentru acest teren au fost cumparate in 2006 de Gigi Becali contra sumei de un milion de euro.Ulterior, Becali a cedat initial drepturile litigioase catre firma Leoser, administrata de nepotul sau Vasile Gemabazi, pentru suma de 2,7 milioane de euro.In 2009, Becali a cedat drepturile litigioase catre Vasile Geambazi contra sumei de 100.000 de euro. Nepotul sau a initiat demersurile pentru retrecedarea terenului. El a fost initial de acord sa primeasca o despagubire de la stat in valoare de 19,9 milioane de euro.Raportul arata cronologic cum s-a derulat intreaga afacere- La data de 19 ianuarie 2010, Geambazi Vasile a declarat ca este de acord sa primeasca despagubiri banesti conforme cu valoarea vechiului amplasament, asa cum reiese din raportul de expertiza extrajudiciara din data de 24 august 2006, intocmit de Dumitrescu Zizi, respectiv suma de 19.950.000 de euro pentru 28,5 ha.- Prin "Procura" autentificata sub nr. 3821 din data de 06 decembrie 2010, Geambazi l-a imputernicit pe Gigi Becali sa-l reprezinte "cu depline puteri in relatia cu Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor".- La data de 9 iunie 2011, evaluatorul Emil Nutiu din cadrul societatii de evaluatori Business Evaluator SRL a intocmit pentru Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor - Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, raportul de evaluare, inregistrat la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor cu nr. 23285/R/22.06.2011, prin care terenul in suprafata totala de 21,75 ha, situat in orasul Voluntari, a fost evaluat la suma totala de 297.630.000 de lei (1.368 lei/mp), respectiv 71.339.884 de euro (328 euro/mp).Raportul arata ca, fata de evaluarea terenului efectuata la data de 24 august 2006, in cuantum de 19.950.000 de euro, evaluatorul Emil Nutiu a supraevaluat terenul in suprafata de 21,75 ha cu suma de 51.389.884 de euro.De asemenea, fata de o evaluare a terenului efectuata in luna iulie 2009, la solicitarea lui Gigi Beaci, de catre un evaluator din cadrul societatii Vertigo Valuation SRL, prin care valoarea terenului a fost estimata la suma de 45.600.000 de euro, evaluatorul Emil Nutiu a supraevaluat terenul in suprafata de 21,75 ha cu suma de 25.739.884 de euro."Evaluarea terenului, de catre evaluatorul Emil NUtiu, s-a facut pe baza unor oferte de vanzare a unor terenuri, din care una apartinea lui Becali George si nu printr-o documentare temeinica, respectiv fara a solicita date cu privire la tranzactii concrete cu terenuri similare celui evaluat, de la banci, notari publici sau birouri de carte funciara, date care ar fi oferit informatii cu privire la pretul real al pietei imobiliare," conchide raportul Guvernului.I.S.