Gigi Becali, vizat intr-un nou dosar de spalare de bani, la DNA: Bai, suntem in post, da? Voi credeti ca dracii stau?

La iesire, Becali a sustinut ca se bucura ca este "prigonit" de procurorii DNA, pentru ca asta inseamna ca este "demn de Hristos".El a explicat ca este acuzat de spalare de bani, dupa ce ar fi primit bani de la nepotul sau, Vasi Geambazi: "Si ca banii de la Vasi, de la mine la Vasi. Atat, spalare de bani, nicio infractiune, nimic.""Bai, suntem in post, da? Voi credeti ca dracii stau? Ei nu le convine cand vad biserica, rugaciune. Aia nu le convine! Si atunci ce fac? Actioneaza. Cum sa actioneze? Fericiti cand va vor ocari si va vor prigoni pe voi.Pai, da, prigoana. Asta nu-i prigoana? Prigoana unde poate sa fie? Decat la familiile crestine. Si unde? Unde-i rugaciunea, unde-i biserica, acolo-i prigoana. Dar eu ma bucur, ca daca n-ar veni prigoana inseamna ca nu sunt demn de Hristos," a conchis Gigi Becali.Patronul FCSB, Gigi Becali, a ajuns, marti dimineata, la sediul DNA, pentru a fi audiat in dosarul in care a fost citat si nepotul sau, Vasile Geambazi.Este vorba de o ancheta de spalare de bani, legata de o afacere imobiliara in urma careia ANRP (Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor) a platit 66 de milioane de euro catre Vasile Geambazi.Gigi Becali a venit imbracat sportiv la sediul DNA. Dupa coborarea din Bentley, intrebat daca o sa fie pus sub acuzare, el a raspuns sec: "Da, tata!"Latifundiarul a continuat ironic: "Mi-e frica foarte tare, tremur de frica. Am spalat bani cu nepotul meu. S-au dus banii din contul meu in contul lui si din contul lui la mine in cont. Am spalat bani, hai, fix, la revedere."Nervii acestuia au cedat, iar la un moment dat a trantit usa in fata jurnalistilor prezenti.Tot marti, Vasile Geambazi, nepotul lui George Becali, a declarat, la iesirea de la audierea de la sediul DNA, ca acuzatiile din dosar sunt de spalare de bani."Eu am luat banii de la Ministerul de Finante, prin hotarare judecatoreasca. Daca banii de la Ministerul de Finante sunt bani negri...Banii i-am incasat eu, nu Gigi si i-am investit inclusiv la Steaua", explica Geambazi, la iesirea din DNA.Ancheta in acest caz vizeaza o afacere imobiliara controversata. Asta dupa ce, in iulie 2013, Vasile Geambazi a obtinut o despagubire de 297.630.000 de lei de la statul roman, pentru un teren din Voluntari, de 21 de hectare, potrivit unei decizii irevocabile a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ).Decizia completa poate fi vazuta pe site-ul Inaltei Curti. Potrivit unui raport realizat de Corpul de control al premierului la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, drepturile litigioase pentru acest teren au fost cumparate in 2006 de Gigi Becali contra sumei de un milion de euro.Ulterior, Becali a cedat initial drepturile litigioase catre firma Leoser, administrata de nepotul sau Vasile Gemabazi, pentru suma de 2,7 milioane de euro.In 2009, Becali a cedat drepturile litigioase catre Vasile Geambazi contra sumei de 100.000 de euro. Nepotul sau a initiat demersurile pentru retrecedarea terenului. El a fost initital de acord sa primeasca o despagubire de la stat in valoare de 19,9 milioane de euro.Ulterior, un evaluator agreat de ANRP a realizat o expertiza supraevaluata. Cazul a ajuns in instanta.Potrivit raportului Corpul de control, Geambazi a dat in judecata ANRP, insa procesul s-a judecat extrem de repede."La nici doua luni de la depunerea actiunii in instanta si dupa acordarea unui singur termen de judecata, prin sentinta civila nr. 3355/21.05.2012, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII - Contencios Administrativ si Fiscal a obligat parata (ANRP - n.red.) 'sa emita decizia privind titlul de despagubire aferent valorii rezultata din raportul de evaluare inregistrat la parata sub nr. 23285/22.06.2011la data expirarii termenului de 6 luni prevazut de OUG nr. 4/2012'", se arata in raport.Recursul declarat de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor a fost respins prin decizia nr. 239/18.01.2013, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal.Raportul Corpului de Control poate fi vizualizat pe site-ul Guvernului.