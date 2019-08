Becali l-a ofertat in direct pe Ilie Dumitrescu: "Vino tu, te pun presedinte!"

Ziare.

Becali si Dumitrescu se cunosc de foarte mult timp, cei doi colaborand pentru o scurta perioada la FCSB, iar in ultimii ani fostul mare atacant roman a fost un fel de sfatuitor din umbra pentru latifundiar.Joi noapte, dupa ce vicecampioana a fost invinsa de Alashkert in preliminariile Europa League, Becali si Dumitrescu s-au contrat in direct la DigiSport.Suparat ca fostul international ii reprosa politica pe care a impus-o la echipa, aceea ca toate deciziile majore sa fie luate de patron, Becali i-a propus lui Dumitrescu sa preia conducerea clubului."Acum, cu ce s-a intamplat, ati sarit voi, ca le stiti voi pe toate. Ia vino tu, te pun pe tine presedinte si fa tu, raspunde tu si eu ma uit la televizor, nu ma bag!", i-a spus Becali lui Dumitrescu.Fostul fotbalist, cel care a declarat in mai multe ocazii ca nu vrea sa renunte la pozitia de analist sportiv, a refuzat elegant, iar dialogul dintre cei doi a continuat fara a ajunge la o concluzie.7FCSB s-a calificat in turul III preliminar al Europa League dupa un meci de cosmar in fata armenilor de la Alashkert.Invingatori in meciul tur cu 3-0, romanii au pierdut pe teren propriu, la Giurgiu, cu 3-2 in fata unei formatii net inferioare, obtinand calificarea cu mari emotii.Imediat dupa aceasta partida antrenorul Bogdan Andone a anuntat ca demisioneaza, el acuzand implicarea lui Becali la echipa.M.D.