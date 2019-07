Gigi Becali nu a cumparat niciodata Steaua. Dar chiar l-au pacalit generalii?

Ziare.

Pentru ca povestea cu "generalii" sa functioneze sunt necesare mai multe lucruri. In primul rand, este nevoie ca nimeni sa nu caute informatii, ci sa accepte fara discutii povestea cumpararii. Becali, om de buna credinta, s-a dus la un moment dat la un grup de generali cu o sacosa de bani si a cumparat Steaua . Diabolicii militari l-au inselat, iar acum latifundiarul nostru se trezeste deposedat de cel mai mare brand din sportul autohton.In al doilea rand, este nevoie ca acest termen generic de "generali" sa ramana asa. E nevoie ca nimeni sa nu se intrebe cine sunt acesti generali, cu nume, prenume si functii, pentru a nu se vedea ca de fapt... nu prea exista. Dar cand spui generalii spui, de fapt, conducerea Armatei Romane si insinuezi ca toata lumea, de la ofiterii de stat major pana la comandantii de mari unitati sau chiar cei care au condus trupe prin Afganistan si Irak au complotat impotriva lui Becali.Mai departe, trebuie sustinuta aceasta poveste a "bagatului de bani". Becali nu doar ca a cumparat Steaua de la generali, dar a si bagat foarte multi bani in echipa pentru a o readuce la cel mai ridicat nivel dupa ce fusese aproape falimenta de, ati ghicit, generali!Povestea aceasta construita de unii nu tine pentru nimeni ce are un minim de interes pentru fapte si adevar. Este o certitudine ca Becali nu a cumparat Steaua. Nu exista un act de vanzare-cumparare, nu exista o intentie de cumparare, nu exista nimic de genul asta. Ce exista este o confuzie voita a documentelor, cele semnate si parafate fiind amestecate cu unele care nu au nicio valoare juridica.Paradoxal, povestea complicata a furtului Stelei, asa cum a numit-o chiar fostul presedinte al LPF Dumitru Dragomir , complice la infractiune dupa cum tot singur a marturisit, incepe in 1998, atunci cand sectia de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua se desprinde intr-o entitate separata, Asociatia Fotbal Club Steaua Bucuresti, una controlata insa de CSA. Desprinderea aceasta s-a facut "cu cantec", initial dorindu-se ca CSA Steaua sa cedeze catre AFC tot, de la nume si marca pana la jucatori si infrastructura, dar a sfarsit prin a nu ceda nimic in afara de dreptul de folosire a respectivelor bunuri. A fost, daca vreti, un fel de contract de comodat: Clubul Armatei a ramas proprietarul Stelei cu tot ce inseamna asta, dar a cedat dreptul de utilizare catre acest AFC. Iar povestea ruperii echipei de fotbal de club mai contine si "condimentul UEFA ", vorbindu-se despre certitudinea unei norme sau reguli a UEFA care interzicea echipelor departamentale sa mai joace in cupele europene. Nimeni, nici macar acum, nu poate spune precis care este acea regula si ce prevede ea.Gigi Becali apare in anturajul Stelei, al AFC Steaua, prin 2000, adus de antrenorul de atunci, Victor Piturca . Imbogatit peste noapte din specula cu terenuri in zona de nord a Capitalei, Becali este vazut initial ca o vaca de muls. Latifundiarul imprumuta AFC-ul cu diverse sume de bani care sunt folosite pentru unele transferuri. Aici este o alta discutie pentru ca sunt voci, inclusiv cea a lui Becali din unele interventii, care spun ca sumele vehiculate pentru transferuri au fost mult umflate. Spre exemplu, daca pe un jucator se plateau, sa zicem, 300 de mii de dolari, contabilitatea Stelei il arata de 800 de mii de dolari, banii acestia reprezentand datorii catre Becali.Observand ca prezenta in fruntea celei mai faimoase echipe de fotbal a Romaniei ii aduce beneficii uriase de imagine, latifundiarul forteaza preluarea clubului. Armata se opune, insa Becali apeleaza la un artificiu: schimba componenta membrilor AFC Steaua, care la inceput includea toate numele mari din istoria clubului, si forteaza un vot prin care noii membri sunt de acord cu incorporarea acesteia intr-o noua firma. In paralel infiinteaza FC Steaua Bucuresti SA si include in noua firma si AFC-ul, ca actionar minoritar.Realizand ca asociatia nu detine practic Steaua, ci numai dreptul de a folosi brandul cu tot ce inseamna asta, solicita Ministerului Apararii dreptul de a o folosi si el, pe noua firma. Este refuzat, iar in acel moment incepe operatiunea de clonare, Becali inregistrand o noua marca, una copiata dupa cea istorica. Practic, Gigi Becali si-a facut propria Steaua in 2003. Profita de problemele si, probabil, complicitatea Clubului Sportiv al Armatei si da o nota de legalitate prin incheierea unor contracte intre cele doua Stele, cea reala si cea clonata, iar restul este, cum se spune, istorie.Nu trebuie uitat insa aportul urias al sefilor de atunci ai fotbalului romanesc, Dumitru Dragomir si Mircea Sandu . Cand Dragomir spune ca l-a ajutat pe Becali sa fure Steaua nu exagereaza. A facut asta inscriind in competitie, in Divizia A, o echipa care nu doar ca era o clona a alteia, ci si cu totul si cu totul noua! Este ca si cum ar veni cineva acum si ar infiinta o echipa care sa se numeasca AFC FCSB si maine ar cere inscrierea in Liga 1 . In mod normal i s-ar spune ca exista un FCSB in Liga 1 si ca nu se poate, ceea ce trebuia sa i se intample si lui Becali.In concluzie, oricine urmareste faptele, nu declaratiile, poate afla cat se poate de usor ca Gigi Becali nu a cumparat Steaua niciodata, ci ca si-a infiintat o echipa noua clonata dupa Steaua istorica si cu aceasta clona a reusit sa pacaleasca suporteri si sponsori mai bine de un deceniu.De ce nu raspunde sportiv si chiar penal pentru aceasta imensa frauda? Este o intrebare foarte buna, una la care ar trebui sa raspunda actualele conduceri ale Federatiei si Ligii, dar si poate Parchetul General, cel degraba autosesizator in unele cazuri publice, dar care prefera sa tina capul in nisip cand vine vorba despre aceasta poveste in esenta foarte simpla.