Reactia lui Gigi Becali dupa ce a pierdut procesul pentru palmaresul Stelei

Ziare.

com

Finantatorul ros-albastrilor a afirmat ca, in cazul in care decizia va fi mentinuta si de Curtea de Apel, atunci se va dovedi ca "toti suntem nebuni si prosti"."Nu ma afecteaza! Asta e Romania. Ma minunez si eu. Aici e vorba de continuitate. Daca un copil face clasa I si dupa aceea face clasa a II-a si tot asa pana in clasa a 12-a, inseamna ca el a facut toate clasele. Nu altcineva.Pe de o parte rad, pe alta parte plang pentru ca asa ceva se intampla in Romania, in tara mea! Voi ataca decizia la Curtea de Apel pentru ca vreau sa vad pana unde se poate merge! Daca si la Curtea de Apel se mentine decizia, inseamna ca toti suntem nebuni si prosti. Inseamna ca totul globul este idiot si doar judecatorul este destept", a spus Becali pentru Gsp Totodata, Becali a mentionat si in ce fel va fi afectata FCSB de aceasta decizie si ce intentioneaza sa faca mai departe."Doar pierdem 2 puncte la coeficientul UEFA ! Le aveam pentru ca aveam Cupa Campionilor in palmares. Dar nu ma deranjeaza. Asta e Romania! Pierde o echipa romaneasca la coeficient. Cei de la CSA nici nu au ce sa faca cu palmaresul. Daca vor sa promoveze si fac societate pe actiuni si se asociaza cu un privat, o sa contest decizia.Nu poate acea societate sa preia palmaresul Stelei. Daca eu nu am putut, acea societate de ce sa poata? Dar nu ma mai enervez. Asta e tara noastra si trebuie s-o iubim", a mai spus Becali.Tribunalul Bucuresti a dat dreptate CSA Steaua in dosarul privind recunoastearea palmaresului ros-albastre.Daca decizia va fi mentinuta de Curtea de Apel Bucuresti, atunci FCSB va mai ramane doar cu 5 titluri in Liga 1 C.S.