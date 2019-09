Steaua nu vrea sa auda de impacarea cu Gigi Becali

Ziare.

Biroul de presa al formatiei "militare" a transmis ca nu a primit vreo solicitare pentru a discuta despre cedarea marcii Steaua , dar si ca nu se pune problema unor astfel de negocieri.Gruparea din Ghencea spune ca ramane consecventa proiectelor proprii si ca vrea sa duca mai departe istoria "ros-albastra"."Conducerea CSA 'Steaua Bucuresti' nu a fost solicitata pentru consultari pe subiectul marcii ori palmaresului sportiv al echipei 'Steaua Bucuresti'. Reiteram pozitia, exprimata in repetate randuri, ca evolutia demersurilor legate de valorificarea marcii 'Steaua Bucuresti' nu este dictata de decizii arbitrare, ci de stricta aplicare, cu buna credinta, a legii, in urma deciziei definitive a ICCJ in acest caz, care a creat obligatii legale ce nu pot fi ignorate sau amanate.Clubul Sportiv al Armatei 'Steaua' Bucuresti ramane consecvent proiectelor sale si ii asigura pe suporterii stelisti ca va duce mai departe istoria de zeci de ani scrisa de generatii intregi de sportivi si ca, prin demersurile sale, va continua traditia fotbalistica ros-albastra", se arata in comunicatul clubului din bulevardul Ghencea.Dumitru Dragomir a anuntat recent ca este gata sa intermedieze marea impacare dintre Becali si Armata, urmand a-l convinge pe latifundiar sa plateasca 3 milioane de euro pentru a putea folosi numele Steaua si marca istorica.Cum cele doua parti sunt in disputa legala pe mai multe spete, inclusiv una in care lui Becali ii sunt solicitate despagubiri de 37 de milioane de euro pentru folosirea fara drept a brandului timp de 10 ani.M.D.