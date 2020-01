Talpan se revolta dupa decizia instantei din procesul cu Becali: I-a scris presedintelui Iohannis

Ziare.

Colonelul a decis sa ii transmita o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis pentru a-i trage atentia cu privire la sentinta de joi, despre care spune ca este un atac la adresa statului de drept."Decizia pronuntata in data de 16 ianuarie 2020 in dosarul nr. 13134/3/2016 de Instanta Suprema este un atac dur la statul de drept, la pregatirea juridica a practicienilor in drept, chiar a studentilor la drept din anul II care invata Codul de Procedura Civila, la adresa judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti care au pronuntat o hotarare temeinica si legala, la munca acestora si nu in ultimul rand un atac la viata mea privata, a imaginii mele, a securitatii mele si a familiei mele.Supun atentiei aceasta adresa in primul rand domnului Presedinte Klaus Iohannis pe care il respect si il sustin in demersuri pentru ca Romania sa devina un stat de drept, nu al pilelor, relatiilor si al bunavointei si apoi opiniei publicare care trebuie informata despre abuzurile din justitie!Niciodata nu am comentat vreo hotarare nefavorabila pronuntata de instante deoarece am considerat ca legea era interpretabila si jurisprudenta era impartita. Nu am comentat niciodata activitatea unui judecator, personal avand un respect deosebit pentru magistrati. Din pacate, pentru unii, foarte putini de altfel, respectarea legii nu este imperativa. Despre aceasta este vorba azi", i-a transmis Talpan lui Iohannis prin intermediul scrisorii publicata de ProSport Florin Talpan obtinuse despagubiri in valoare de 30 de mii de euro din partea Curtii de Apel Bucuresti in urma unui proces pe care i l-a intentat lui Gigi Becali.Juristul Stelei s-a adresat instantei dupa ce a fost jignit de latifundiar la un post TV.