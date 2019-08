Antrenorul dorit de Becali, blocat la Sibiu: "Nu e frumos, ei lucreaza pe la spate"

Ziare.

Presedintele sibienilor, Iuliu Muresan , spune ca tehnicianul are un contract si ca cei din club nu au intentia de a-l lasa sa plece.Mai mult, Muresan il acuza pe Gigi Becali ca nu a respectat regulamentele FRF si ca a negociat cu antrenorul fara a anunta clubul."Situatia lui Enache e foarte simpla. E sub contract cu noi si ramane aici. Am avut o discutie cu el, i-am zis ca nu vrem sa-l lasam sa plece. El nu era hotarat sa plece. Sigur ca l-a tentat un pic. Cand e sa alegi intre plusuri si minusuri e greu sa te decizi. Nu are clauza de reziliere. Nu poate sa-si dea demisia, sunt niste conditii in care poate sa plece, despartirea se poate face pe cale amiabila. Am vorbit si cu cei din consiliul director, au aceeasi pozitie cu mine. Nu e cazul.Ii transmit lui Gigi Becali ca nu e fair-play ce a facut, nu e frumos sa contactezi antrenorul aflat sub contract cu alta echipa. Trebuia sa discute cu noi intai. Ei lucreaza pe la spate, pe noi nu ne-a cautat nimeni. Pe nimeni din club! Raspunsul nostru e 'nu'! Nici Costel nu a negociat. I s-au dat niste telefoane, s-au facut niste presiuni pe el din partea mai multor persoane, dar atat", a spus Muresan la PRO X Gigi Becali a negociat in ultimele zile cu antrenorul lui Hermannstadt, Costel Enache, pe care il doreste in locul lui Vergil Andronache la FCSB.M.D.