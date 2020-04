Anuntul lui Gigi Becali in ce priveste vanzarea lui Dennis Man si a lui Florinel Coman

Ziare.

Becali vrea acum sa mai profite de unele preturi piperate ale jucatorilor si sa-si vanda "perlele" Man si Coman. El a dezvaluit intr-o interventie telefonica la o televiziune ca in acest moment negociaza plecarea a doi jucatori : "Cu afacerile... nicio problema nu e. Chiar acum negociez pentru doi jucatori, ca sa vand. Unul in America, unul in Anglia. Chiar la sumele alea dinainte (n.r.: inainte de pandemia de coronavirus). Deci nu e problema", puncta sambata in direct la Realitatea Plus Becali.Despre Florinel Coman s-a scris ca poate fi vandut in Statele Unite la Orlando City, in MLS. Becali a recunoscut vineri ca va cere americanilor suma de 9 milioane de euro pentru 60 la suta din drepturile "septarului" stelist."Vreau 9 milioane pe 60%, banii 5 milioane prima transa, 2 milioane, 2 milioane. Nu e neaparat sa ajung la un numitor comun cu ei. Daca vor bine, daca nu, la revedere. Vor sa il ia in vara si sa ii faca un contract pe 3 ani jumate. Cand e de luat bani, ii iei si gata, nu tii cont ce va fi. Asta nu inseamna ca las preturile foarte jos, dar ce pot lua, voi lua.Am avut discutii si despre Dennis Man, insa nu oferta oficiala. Cu Feyenoord au fost doar discutii cu impresarii", a vorbit Becali la televiziunea ProX.Man si Coman sunt cei mai importanti jucatori ai celor de la FCSB in acest sezon, Coman fiind si golgheterul formatiei in rosu si albastru. El a venit de la Viitorul lui Hagi, in timp ce Man a sosit la Bucuresti de la UTA Arad.Vezi si:D.A.