Becali a aruncat "lista neagra": Ce se intampla cu jucatorii ce urmau sa fie dati afara

Potrivit celor de la Fanatik , latifundiarul ar fi hotarat sa renunte la intentia de a concedia fotbalisti, desi la un moment dat parea extrem de decis in aceasta privinta.Pentru a da o sansa reala echipei sa se implice in lupta pentru titlu Becali a fost convins ca are nevoie de un lot numeros, cu rezerve capabile sa inlocuiasca titularii mai ales daca ar fi vorba despre accidentari de durata.Astfel, "lista neagra" a disparut si toti elevii lui Bogdan Vintila vor avea sansa de a demonstra ca merita sa joace la FCSB cel putin pana in iarna.Au rasuflat usurati polonezul Lukasz Gikiewicz, bulgarul Bozhidar Chorbadzhiyski, portughezii Diogo Salomao si Thierry Moutinho, dar si romanii Alexandru Stan, Abdrei Marc sau Claudiu Belu.