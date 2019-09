Becali a explodat si il ataca dur pe Contra: "Nu iti e, ba, rusine?"

Ziare.

Desi vicecampioana a fost eliminata rusinos din Europa League si pana duminica a fost ultima in Liga 1, Becali crede ca patru dintre jucatorii sai trebuiau sa fie in lotul primei reprezentative.Prin urmare, el a lansat un atac dur si jignitor la adresa lui Contra."Nu ma deranjeaza ca nu a luat Contra jucatori de la noi... Daca nu il iei pe Coman, daca nu il iei Pantiru, care este cel mai bun fundas stanga... Eu cred ca Pantiru e cel mai tare fundas si va deveni cel mai tare fundas pe care l-a avut Romania. Oaida, vedem peste un an, doi, este un jucator de mare anvergura. Coman, Pantiru, Oaida si Ovidiu Popescu, sunt jucatorii care trebuiau sa fie convocati.Daca nu il iei pe Florinel Coman, nu iti e, ba, rusine? Florinel Coman iti face diferenta cu Spania. Nu vrei pentru ca e de la FCSB si ai dusmanie impotriva FCSB? Cu cine o sa joace fundas central? Cu cine o sa joace mijlocas central? Ce motiv are sa nu il pe Coman? Ce spune? Ca nu s-a calificat FCSB in Europa si de aia luam jucatori de la FCSB? Batjocoresti viitorul Romaniei daca nu il iei pe Coman!", a spus Becali la ProX Cosmin Contra a decis sa nu cheme la nationala niciun jucator de la FCSB dupa ce vicecampioana a ratat complet startul de sezon, iar fotbalistii au avut evolutii mult sub asteptari.Nici Dinamo sau Viitorul nu au oameni in lot pentru meciurile din preliminariile Euro 2020.