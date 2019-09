Becali a pus ochii pe doi fotbalisti de la Botosani

Ziare.

com

George Miron si Andrei Chindris sunt jucatorii care i-au atras atentia lui Becali, dupa cum dezvaluie chiar patronului botosanenilor, Valeriu Iftime.Latifundiarul, care a facut in trecut afaceri importante cu gruparea moldava, va avea insa concurenta, echipe din strainatate fiind interesate si ele de jucatorii Botosaniului."Mai am de propus jucatori. Bani sa existe pentru ca marfa avem. O sa mai fie jucatori in vederile celor de la FCSB, dar vezi ca ultimii trei jucatori au plecat la CFR Cluj si sunt titulari. Sunt sigur ca si Golofca o sa fie acolo. Trei jucatori care i-am vandut acolo vor juca in grupele Europa League, iar doi au facut-o deja in Champions League.Miron poate pleca oricand pentru ca i-am pregatit deja inlocuitor. Eu acum vorbesc despre jucatorii care pot pleca in iarna. George Miron care poate pleca oricand, la orice echipa din Liga 1 , dar el are oferta si de afara si nu vreau sa vorbesc de Harut si Chindirs care sunt prea scumpi. Gigi Becali a intrebat de Miron, dar la un moment dat era vorba de Chindris", a spus Valeriu Iftime pentru Fanatik In ultimii ani, Becali i-a cumparat de la Botosani pe Olimpiu Morutan, Catalin Golofca sau Mihai Roman, insa niciunul nu a confirmat.Ultimii doi au revenit la echipa lui Iftime, Golofca fiind apoi vandut la CFR Cluj, in timp ce Morutan este mai mult rezerva la vicecampioana.