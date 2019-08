Becali anunta ca a facut un transfer in pauza meciului cu Astra

Ziare.

Suparat pe prestatia lui Mihai Balasa, latifundiarul sustine ca a pus mana pe telefon si ca a negociat o mutare de ultima ora.El sustine ca marti va afla daca discutiile au avut succes, atunci cand va primi un raspuns in privinta transferului."Am luat fundas central la pauza. Sa vedem maine ce se intampla, ca am dat telefon la pauza. Sa vedem ce raspuns da conducerea echipei respective. Sa vedem daca mi-l da. Pe oricine aduc e mai bun ca ai nostri", a spus Gigi Becali la DigiSport Inainte de a negocia acest transfer, latifundiarul a ordonat schimbarea lui Mihai Balasa, jucator pe care acum vrea sa il dea afara de la FCSB.Vicecampioana a pierdut in deplasare la Astra Giurgiu, scor 2-1, si isi continua caderea de forma din acest debut de sezon.