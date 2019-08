Becali anunta ca va prelua si rolul lui MM Stoica: "Ma duc eu la echipa!"

Ziare.

Astfel, latifundiarul va fi cel care va merge in cantonamentul echipei si va discuta cu jucatorii inaintea partidelor."Mihai era mai mult prietenul meu, nu neapartat un general de razboi si, fiind prieten cu mine, am incredere in el, imi spunea lucrurile exact cum se prezinta la echipa. Acum ce sa fac, ma duc eu sa fac eu munca lui, ma duc eu la echipa si ma duc sa le spun ce trebuie sa le spun. Asta e echipa care va fi, FCSB va fi Ajax la anul, va fi Ajaxul Europei", a declarat Becali la PRO X.MM Stoica l-a anuntat pe Gigi Becali ca vrea sa plece de la echipa, el spunand ca are probleme personale si ca are nevoie de o pauza prelungita.Patronul FCSB nu l-a blocat, ba chiar i-a promis ca ii va da un bonus daca echipa se califica in grupele Europa League si ca va tine liber postul de director sportiv in eventualitatea in care Stoica va dori sa revina.M.D.