Becali are interzis la un pusti din nationala de tineret a Romaniei: "Pleaca doar afara"

Latifundiarul a pus ochii pe Florin Stefan, fundasul stanga al celor de la Sepsi, insa oficialii formatiei ardelene nici nu se gandesc sa il lase la o rivala din Liga 1."Nu este adevarat, nu am negociat cu FCSB si nu a existat vreo oferta. Sunt interese pentru Florin Stefan din partea unor echipe din strainatate. Pleaca doar afara daca se va concretiza ceva, dar vom discuta dupa ce se termina turneul final", a declarat Janos Bokor, managerul lui Sepsi, pentru Fanatik Florin Stefan este titular indiscutabil in nationala de tineret a Romaniei, fiind folosit de Radoi in ambele partide disputate pana acum la Campionatul European.De asemenea, FCSB are nevoie de un om bun in banda stanga a apararii, una deficitara inclusiv in sezonul trecut.