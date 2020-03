Becali avertizeaza un jucator de la FCSB: Sa nu ma enerveze ca nu mai vede niciun ban

Ziare.

Mai mult, finantatorul lui FCSB il avertizeaza pe golgheterul "ros-albastrilor" din ultimele sezoane ca, in cazul in care il va enerva, risca sa nu primeasca niciun ban!"Mie nu imi face nimeni ordine la mine in casa, iar situatia financiara doar eu o stiu cel mai bine si caut sa imi intind plapuma cat pot eu in aceasta perioada grea. Este alegerea mea sa il trimit si pe Gnohere in somaj si ii transmit sa nu ma enerveze ca nu o sa mai vada niciun ban. El nu vede ce se intampla la toate clubururile din Europa?", a spus Becali pentru Prosport "A uitat cat m-am rugat de el sa semneze prelungirea de contract? Sunt perfect acoperit ca sa il trimit si pe el in somaj tehnic, asa cum v-am mai spus ca o sa fac cu Momcilovic, Adi Popa, Stan si Balgradean. Tot vad ca unii comenteaza, ca vezi Doamne uite ce face Gigi Becali! Ce face Gigi Becali? Incearca sa nu isi duca in cap afacerea. Pe banii mei toti se pricep sa imi dea sfaturi, iar daca ii pun sa plateasca un salariu de 20.000 de euro pe luna, plus taxe, nu scot niciun ban din buzunarul lor", a completat acesta.Vezi: Gigi Becali anunta ca o sa bage trei-patru jucatori in somaj tehnic: La ce fotbalisti va renunta din vara 20.000 de euro pe luna castiga Harlem Gnohere la FCSB.2017 e anul in care atacantul francez a sosit la gruparea "ros-albastra" de la marea rivala Dinamo.