Becali, bonusuri de sute de mii de euro pentru jucatorii preferati de la FCSB: Pustii care si-au cumparat case cu bani de la Gigi

Daca Florinel Coman a incasat 250 de mii de euro din partea latifundiarului pentru un apartament de lux, alti doi tineri au primit sume ceva mai mici, de ordinul zecilor de mii de euro.Olimpiu Morutan si Dennis Man sunt ceilalti doi jucatori de la FCSB ce au apelat la Becali pentru a-si lua apartamente."Daca esti Florinel Coman si ceri la patron 250 de mii de euro fara sa iti opreasca bani din salariu... Iti spune patronul:I-am oferit facilitatea asta ca sa nu faca mofturi. Este o suma cu care sa il multumesc. Sunt jucatori carora le fac toate poftele. Lui Morutan i-a dat bani sa plateasca arvuna pentru casa, lui Man i-am dat 80 sau 100 de mii pentru casa. Trebuie sa le faci confort jucatorilor ca sa aiba liniste", a dezvaluit Becali la ProX.Planul latifundiarului este unul simplu, el oferindu-le acesti bani jucatorilor in plus fata de salariu pentru ca ei sa fie linistiti si sa nu ceara sa plece la prima oferta din strainatate.Becali spera sa incaseze milioane bune de euro in schimbul tinerilor pe care i-a cumparat in ultimii ani si sa isi recupereze astfel cu varf si indesat aceste bonusuri.M.D.