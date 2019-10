Becali cere 20 de milioane de euro pentru un fotbalist de la FCSB, caruia tocmai i-a dat o prima de 250.000 de euro!

Ziare.

20 de milioane de euro e pretul pe care Becali il cere in prezent pentru atacantul in varsta de 21 de ani.Pentru a se asigura ca Florinel Coman nu-l va impiedica la negocieri, Becali i-a acordat acestuia o prima enorma, de 250.000 de euro, cu care sa-si cumpere un apartament."Nu am avut nicio oferta, nicio discutie pentru Florinel. Nu-l dau pe 12 milioane de euro. La Florinel se negociaza din 10 in 10 milioane. E de 20 de milioane de euro acum. Florinel la ora asta a inceput sa-l copieze pe Neymar, are dribling, face spectacol. Asta se cere in Europa si el e genul asta de jucator. E jucator de 20 de milioane de euro la ora asta. Daca mai da doua goluri la nationala e de 30 de milioane""Daca ii ceri patronului 250.000 de euro sa iti iei apartament si patronul nu iti opreste din salariu banii astia si ii fac toate poftele, nu mai emiti pretentii. Ideea este ca vreau sa-i toate poftele, pentru a avea si el multumire sufleteasca si sa nu faca mofturi"3,5 milioane de euro e cota lui Florinel Coman, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.