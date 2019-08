Becali da afara trei jucatori: Doi au fost transferati de el in aceasta vara!

Ziare.

Alexandru Stan, Andrei Marc si Lukasz Gikiewicz sunt cei trei fotbalisti trecuti de Becali pe lista neagra, asta desi primul poate ramane la echipa, fara sanse de a mai juca."Stan, polonezul si cu Marc care n-au ce sa mai faca ei la FCSB. Bine, Stan o sa mai stea sa manance o paine, sa se antreneze la baza. Mai ales daca vin si astia doi, avem nevoie de 24 de jucatori si avem 31-32. Avem prea multi jucatori", a anuntat Becali.Andrei Marc a fost transferat de FCSB la ordinul lui Gigi Becali de la Concordia Chiajna in data de 10 august si a prins trei partide in tricoul echipei din Berceni.Lukasz Gikiewicz a fost adus liber de contract chiar pe 1 august si are deja cinci partide pentru FCSB, fara a reusi sa inscrie.Cei doi au fost transferati de Becali atunci cand echipa a intrat in criza de rezultate, iar acum urmeaza sa fie dati afara.Cu o zi in urma, directorul sportiv al FCSB, Narcis Raducan, spunea ca vor fi dati afara cativa jucatori care nu se ridica la inaltimea asteptarilor, lotul fiind acum prea numeros.M.D.