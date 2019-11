Becali dezvaluie care este situatia lui Adi Popa: Am vorbit cu baiatul

Ziare.

com

Revenit in Berceni dupa perioade deloc reusite petrecute la echipe din strainatate, "Motoreta" nu a reusit sa se impuna nici la fosta sa echipa, fiind mai mult rezerva.Patronul FCSB spune ca a discutat cu jucatorul si ca acesta a inteles situatia."Nu e nicio suparare cu Adi Popa. Eu am vorbit cu baiatul si a inteles ce i-am spus. Ce sa-i fac daca atunci cand Man era accidentat, Popa nu a reusit sa prinda echipa si sa nu mai iasa din primul 11? Asta i-am zis si lui. Nu e niciun ordin de la mine, e decizia lui Vintila care baga pe cine e mai in forma", a declarat Becali pentru Fanatik Adi Popa ar fi tentat sa plece de la FCSB in iarna, insa el nu mai poate juca pentru o alta formatie in acest sezon.In aceste conditii, el va continua sa se antreneze cu vicecampioana pana in vara, urmand ca apoi sa isi caute o alta formatie la care sa plece gratis.