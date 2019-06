Becali dezvaluie cum a fost refuzat de Edi Iordanescu: "Nu mi-a raspuns la telefon"

Ziare.

com

Dupa ce au negociat luni dupa-amiaza, fiul fostului selectioner l-a sunat pe directorul sportiv, Mihai Stoica , si acestuia i-a spus ca refuza FCSB."Edi nu mi-a zis nimic. Eu stiam ca vine, v-am si zis, 95%. Nu mi-a dat niciun raspuns. L-am sunat si nu mi-a raspuns. Stiu ca i-a dat un mesaj lui MM si ca i-a scris ca nu poate sa plece de la Gaz Metan ca are clauza si ca nu poate sa o plateasca. Ce rost are acum sa mai dezgropam mortii? Pentru ce sa mai vorbim de Edi? Eu nu am inteles nimic din ce s-a intamplat cu el", a spus Becali la Digi Sport Latifundiarul a dezvaluit si o parte din discutiile purtate cu Iordanescu, acesta fiind dispus sa incaseze salariul numai daca lua titlul."El i-a spus lui Meme sa ii bag 20.000 de euro (pe luna - n.red.) intr-un cont si ca el nu se atinge de ei decat daca ia campionatul. M-a incantat. Am zis ca ii bag si clauza de 300.000 de euro. Cum sa nu ii pun clauza, daca munceste pe gratis? Adica, el daca nu lua campionatul, muncea pe gratis. Acum s-a sucit, ca nu poate sa plateasca 120.000 de euro clauza. Pai sa ii ia din salariul pe care i-l dau. Dar el nu a vorbit cu mine, ci doar cu Meme. Daca el nu a vrut sa vorbeasca direct cu mine, ci l-a preferat pe Mihai..."Edi Iordanescu a plecat in vacanta imediat dupa negocierile cu Becali si a transmis apoi ca a decis sa ramana la Medias.In criza si fara solutii, latifundiarul a anuntat numirea lui Bogdan Andone in functia de antrenor principal.