Becali ii raspunde patronului de la Botosani: "S-a intalnit hotul cu prostul?"

Acuzat de acesta din urma ca a introdus o clauza abuziva in acordul de transfer al lui Mihai Roman, latifundiarul sustine ca si-a luat doar o masura de precautie.Becali a continuat lansand acuzatii halucinante in directia Botosaniului, club care foloseste si chiar face bani cu jucatorii pe care FCSB ii da afara la ordinul patronului."Iftime v-a spus doar ce i-a convenit lui, dar eu ii transmit sa stea in banca lui, ca nu este frumos sa ne balacarim prin presa. Eu il intreb doar atat: s-a intalnit cumva hotul cu prostul?Pai, a uitat ce s-a intamplat cu Golofca? Cati bani i-am dat eu pe el cand l-am adus la FCSB? 400.000 de euro, corect?! Cati mi-am recuperat din ei dupa ce i l-am dat inapoi la Botosani? Am ramas cu buza umflata. Iar el ce a facut? L-a vandut apoi pe domnul Golofca si la CFR Cluj , pe 300.000 de euro, iar mie mi-a dat ceva din ei? Nu mi-a dat nimic. Pai, cum facem?Sa va spun eu cum a stat treaba si cu Roman. I-am dat bani lui Iftime cand l-am luat? I-am dat! Stiti cat am tras eu ca sa scap de Roman? I-am dat de la mine si 50.000 de euro, ca nu voia sa plece inapoi la Botosani. Ii spun lui Iftime ca eu nu am prieteni la fotbal.Singurul meu prieten este Dumnezeu. Sa respecte clauza din contract. Sa fie foarte clar. Contractul este contract. Este semnat de ambele parti. La revedere! Hai sa vedem cine bate in meciul direct, nu sa vorbim prin presa si sa ne plangem ca i-a facut Becali una si alta. El ce vrea acum? Eu sa pierd si meciuri , dar si bani, nu? Nu se poate!", a spus Becali in ProSport Valeriu Iftime l-a acuzat pe patronul FCSB ca a introdus o clauza abuziva in acordul de transfer al lui Roman la Botosani.Astfel, jucatorul dat afara de vicecampioana nu poate juca in meciul direct dintre cele doua formatii decat daca Botosaniul isi asuma plata unei compensatii in valoare de 100 de mii de euro.Aceasta clauza a provocat furia lui Iftime, unul dintre putinii prieteni pe care Becali ii avea in Liga 1 , acesta amenintand ca va rupe relatiile cu FCSB.