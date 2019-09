Becali il ataca din nou pe Cosmin Contra

Ziare.

com

Deranjat ca selectionerul Romaniei n-a convocat niciun jucator de la FCSB pentru dubla cu Spania si Malta, dar si pentru ca l-a ironizat, Becali a rabufnit din nou marti."Daca vrea el sa ironizeze, nu ii sta bine, ca am o varsta, in primul rand. E diferenta mare de varsta. Sa ironizeze el ca antrenor, ca nu stiu ce, atunci ii spun eu: intru selectioner si pun un alt antrenor si fac mai multe rezultate ca el", a tunat Becali in cadrul conferintei de prezentare a fundasului Cristi Manea."Ca pana la urma ce rezultate a facut el? Ca la mine s-a vazut, Chelsea, bataii, coeficient UEFA... Si eu nu sunt antrenor", a adaugat acesta.Vezi si:Niciun jucator de la FCSB n-a fost convocat pentru meciurile pe care nationala Romaniei le va disputa saptamana aceasta cu Spania si Malta, in preliminariile pentru Campionatul European de anul viitor.In opinia lui Becali, de la FCSB ar fi trebuit convocati Florinel Coman, Ionut Pantiru, Ovidiu Popescu si Razvan Oaida.