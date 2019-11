Becali il pune la zid pe "cel mai bun fundas stanga": Ce spune despre infrangerea FCSB-ului cu Astra

Ziare.

com

Latifundiarul spune ca Ionut Pantiru a fost cel mai slab jucator al FCSB in duelul cu Astra si considera ca el este de vina pentru evolutia sub asteptari pentru ca... i-a marit salariul!"Au jucat slab. Parca nu au fost pregatiti pentru meciul acesta. Nu stiu care este cauza. Poate pauza asta... Nu stiu ce sa zic.Fraier sunt eu ca i-am facut lui Pantiru salariu de 10.000 de euro. Cand avea 6.000 era cel mai bun din Europa. Greseala este a mea. Dar se mai intampla. Nu stiu ce s-a intamplat la echipa, dar Astra a meritat sa castige. Cand tu n-ai sut pe poarta in repriza a doua nu poti sa ai pretentii sa castigi", a declarat Becali pentru Fanatik Nu cu mult timp in urma, acelasi Becali il lauda pe Pantiru, despre care spunea ca poate fi mai bun decat orice alt jucator din Europa pe postul sau, si il ataca dur pe fostul selectioner Contra pentru ca nu l-a convocat pe acesta la nationala.FCSB a pierdut duelul de pe teren propriu cu Astra din Liga 1, scor 1-3, vicecampioana pierzand puncte importante in lupta pentru titlu.