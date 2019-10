Becali il ridiculizeaza pe "Bizonul" Gnohere: "Nu are ambitie"

Ziare.

Latifundiarul spune ca "Bizonul" Harlem Gnohere este un fotbalist foarte valoros, dar care nu are ambitie si, prin urmare, nu poate sa slabeasca.Becali il ameninta pe francez ca va cumpara un nou varf si ca va avea apoi sanse minime de a mai juca in tricoul vicecampioanei."Avem un atacant valoros, pe numele lui Harlem Gnohere, care are calitate si valoare, dar nu are ambitie, nu isi doreste sa fie la greutatea optima. Daca ai kilograme in plus te misti greu. In rest, toti sunt niste jucatori extraordinari.Daca se prezinta asa Gnohere si daca Tanase nu da randament, e nevoie neaparata de un nou atacant. Nu am ce sa iau din Liga 1, singurul bun si pe care regret ca nu l-am luat este Omrani", a spus Becali la ProX.Gnohere a fost adus de Becali de la rivala Dinamo si a dat randament bun din primele partide.Totusi, dupa o accidentare care i-a dat batai de cap in ultimele luni el n-a mai reusit sa revina la greutatea optima si a fost lasat in afara lotului la cateva meciuri din acest sezon.M.D.