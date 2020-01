Becali il vinde pe Gnohere: Suma uriasa pe care o va primi

Ziare.

Varful francez va fi vandut in Egipt, la Al Ahly, in schimbul unei sume uriase."Ieri transferul era ca si cazut. Eu am cerut 800.000, iar ei au zis ca Al Ahly da 1.800.000 ca sa ia impresarii comision un milion. Eu am zis ca asa nu se poate, ca ma ia DNA-ul. Ei s-au uitat pe transfermarkt si au vazut ca 'Bizonul' face cam doua milioane si sa facem pe suma asta.Le-am zis ca in Romania nu merge asa. Am luat legatura cu clubul din Egipt si le-am spus ca vreau 800.000 de euro banii mei si ei mi-au zis ca imi dau chiar un milion, asa ca sper sa se faca azi. Nu l-am lasat sa plece in cantonament pentru ca am avut oferta scrisa pe masa inca de joi", a declarat patronul FCSB pentru Fanatik Daca va reusi sa il vanda pe Gnohere cu 800 de mii de euro latifundiarul va realiza o afacere exceptionala.Nu doar ca va realiza un profit impresionant, transferul francezului costand doar 250 de mii de euro, ci va incasa o suma considerabila pentru un jucator ce putea pleca gratis peste doar sase luni.