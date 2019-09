Becali incearca sa dea marea lovitura pe piata transferurilor: Il ia pe cel mai tanar jucator din istoria nationalei Romaniei?

Ziare.

Duminica seara, directorul sportiv al celor de la FCSB, Narcis Raducan, sustinea ca este posibila o surpriza la capitolul achizitii, fara a da prea multe detalii.Potrivit celor de la Fanatik , surpriza este Cristi Manea, fundasul in varsta de 22 de ani ce apartine cipriotilor de la Apollon Limassol.Manea a evouluat in sezonul trecut la CFR Cluj, sub forma de imprumut, insa ardelenii nu l-au putut pastra in lot si pentru actualul an competitional.Asa se face ca jucatorul a ales sa se antreneze de unul singur, desi are o cota excelenta si este foate bine vazut.Sursa citata noteaza ca in ultimele zile s-au intensificat negocierile pentru transferul lui Manea la FCSB, jucatorul urmand a decide in cursul zilei de luni unde va juca, el avand oferte si din straintatate.22 de ani are Cristi Manea, cel care debuta in tricoul primei reprezetative pe cand avea numai 16 ani si 9 luni.