Becali jubileaza dupa tragerea la sorti a meciurilor din preliminariile Europa League: "Vorbesc din play-off"

Latifundiarul anunta ca va vorbi cu presa abia din play-off, considerand ca pana acolo vicecampioana nu va avea nicio problema."Eu o sa incep sa vorbesc de prin play-off sau cand ne aflam adversarii din grupe. Acum nu am ce sa vorbesc de Europa League. Avem una dintre cele mai bune echipe in tururile astea, nu are rost sa mai discutam despre adversari. Obiectivul e sa prindem grupele si noi suntem favoriti sa jucam in grupe. Sa ma intrebati prin play-off sau in grupe de adversari. Ala e obiectivul nostru si o sa mai vorbim atunci de Europa League. Acum e incalzire", a spus Gigi Becali pentru Fanatik.FCSB va debuta in cupele europene, in sezonul 2019/2020, impotriva modovenilor de la Milsami Ohei, potrivit tragerii la sorti de marti.Partidele se vor disputa pe 11 si 18 iulie, FCSB disputand jocul tur pe teren propriu.