Becali l-a trimis pe Adi Popa in Liga 3

Ziare.

com

Potrivit celor de la Fanatik , la intoarcerea din cantonamentul din Spania, mijlocasul Adi Popa a fost informat ca nu intra in planurile primei echipe si ca trebuie sa se prezinte la antrenamentele formatiei secunde.Foarte probabil, este doar o masura prin care latifundiarul vrea sa il forteze pe Popa sa plece de la FCSB.Jucatorul este imprumutat pana in vara de la Reading si castiga un salariu lunar de 70 de mii de euro, 20 de mii de euro fiind achitati de FCSB.El n-ar fi trebuit sa mearga nici in stagiul de pregatire din Spania si a fost inclus in lot numai dupa ce a discutat personal cu Becali si l-a rugat sa il lase sa se pregateasca alaturi de echipa in speranta unui transfer.Daca va ramane la FCSB II, Adi Popa va avea parte de dueluri dure pentru evitarea retrogradarii in Liga 4 cu cei de la Axiopolis Cernavoda, Agricola Borcea sau CS Faurei.